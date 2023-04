NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

Le parole di Ilary Blasi

È trascorso quasi un anno da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione dopo 20 anni di vita insieme. In questi mesi come sappiamo si è a lungo parlato della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma e numerose sono state le indiscrezioni sul loro conto. Tra qualche giorno intanto la Blasi tornerà finalmente in tv, con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che partirà lunedì 17 aprile. Proprio in queste ore come se non bastasse Ilary ha rilasciato la prima intervista dopo la separazione da Totti e alle pagine del settimanale Chi ha rivelato di sentirsi una persona diversa rispetto allo scorso anno. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Ma non solo. Ilary Blasi ha anche parlato dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi, che a breve daranno il via alla loro esperienza in Honduras:

“Ho visto che i concorrenti hanno una gran voglia di partire, di mettersi alla prova, quest’anno più degli altri anni. La vedono come un’isola felice, come se potessero congelare per un po’ la vita di tutti i giorni. Ma poi non è che siano in vacanza, se li abbiamo presi qualcosa dovranno fare, un po’ di sofferenza ci sarà. Mica vanno in un villaggio turistico! Ogni concorrente parte con la propria storia e, al di là del personaggio, i reality raccontano la persona. Dopo un po’ di giorni viene fuori quella. A volte sono loro stessi a confidarsi, a mostrare il proprio lato intimo e non puoi ignorarli. Faccio fatica a entrare nel privato degli altri, ma solo per un mio pudore. Prediligo la parte reality, la sfida, il gioco, la strategia, la caciara”.