Raimondo Todaro ha rivelato che quando si lasciò con Francesca Tocca, Maria De Filippi intervenne per provare a farli riappacificare.

Maria De Filippi e il C’è Posta per Te privato per far riappacificare Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Dopo aver parlato della sua carriera e aver dovuto scegliere se tritare la giuria di Ballando o Alessandra Celentano, per decretare la sua Volta Buona al programma di Caterina Balivo, Raimondo Todaro ha fatto una rivelazione inaspettata.

Tema della conversazione con la conduttrice, infatti, è stato anche il privato dell’ex insegnante di Amici. Com’è noto, da quando ha circa vent’anni ha una relazione con la ballerina Francesca Tocca, da anni professionista nel talent di Maria De Filippi.

I due si sono conosciuti molto giovani: hanno cominciato a danzare in coppia e poi è scoppiato l’amore. Nel 2013 sono diventati genitori della piccola Jasmine e l’anno successivo sono convolati a nozze.

Qualche anno fa, però, la loro relazione ha avuto una battuta d’arresto, che li ha portati a stare separati per due anni circa. Nel luglio del 2021 sono tornati insieme e mesi dopo, ad Amici, Maria De Filippi l’ha fatto sapere.

LEGGI ANCHE: Ilaria Galassi in passato è stata fidanzata con Pietro Taricone

Quello che però non si sapeva è che la conduttrice aveva provato in precedenza a far riappacificare la coppia. Tutto ciò è stato rivelato oggi pomeriggio a La Volta Buona da Raimondo Todaro stesso:

“Devo dire una cosa molto carina che [Maria] fece: quando ci lasciammo la prima volta, Maria mi fece andare in ufficio da lei per cercare di capire se c’era margine per riappacificarsi ed io non avevo ancora mai lavorato con Maria. Ho fatto un C’è Posta per Te in ufficio, diciamo. Privato. Ma non era ancora il momento.“

Nonostante l’intervento di Maria De Filippi, i tempi non erano ancora maturi per i due. Raimondo Todaro, però, ha tenuto a specificare di aver molto apprezzato questo interesse da parte della conduttrice:

“Quella cosa l’ho apprezzata molto, perché io non la conoscevo ancora. Mi ricordo mi telefonò, ‘Ciao sono Maria. So che con Francesca le cose non stanno andando bene, la vedo un po’ giù, che ne dici se vieni qua e ci facciamo due chiacchiere?’ e è andata così.“

Oggi Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono felici insieme con la loro bambina, anche se da quest’anno le loro strade professionali si separano. L’ex ballerino, infatti, non è più uno degli insegnante nel talent di Canale 5.