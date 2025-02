A seguito della bufera mediatica che l’ha coinvolta e a seguito delle numerose polemiche, Rita De Crescenzo si candida per diventare ministra del turismo. Ecco le dichiarazioni della celebre tiktoker.

Le parole di Rita De Crescenzo

In questi giorni si sta molto parlando di Rita De Crescenzo e del caso Roccaraso. La celebre tiktoker partenopea infatti si è recata nella famosa località abruzzese e ha condiviso i video della sua giornata sui suoi social. La settimana seguente così a recarsi in montagna sono state ben 10mila persone, sbarcate da più di 200 pullman provenienti da Napoli, creando numerosi disguidi al comune. A quel punto Rita è stata accusata di aver organizzato gli autobus e di aver trainato con sé gran parte dei suoi follower a Roccaraso. In rete è dunque scoppiato il caos e l’influencer è dovuta intervenire per fare chiarezza sulla situazione, negando di essere coinvolta nella faccenda.

Nel mentre la stampa in questi giorni ha più volte cercato la De Crescenzo per un’intervista e nelle ultime ore la tiktoker ha avuto modo di fare anche una chiacchierata con Il Centro. Inaspettatamente così Rita ha affermato di volersi candidare per diventare ministra del turismo e simpaticamente ha dichiarato: “Sono pronta a diventare ministra del turismo. Perché io sono brava a indirizzare, soprattutto attraverso i social. Sono pronta a essere la ministra Rita”.

Stasera nel mentre Rita De Crescenzo è stata ospite da Massimo Giletti a Lo stato delle cose e nel corso dell’intervista ha nuovamente ribadito di essere pronta a diventare ministra del turismo. Ma non solo. L’influencer ha sottolineato per l’ennesima volta di non essere coinvolta nell’organizzazione dei pullman giunti a Roccaraso da Napoli e ha dichiarato la sua innocenza.

Che stavolta la polemica sia giunta al termine?