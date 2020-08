1 Secondo le indiscrezioni sembrerebbe che la tentatrice di Temptation Island 2020 Ilaria Gallozzi sia in realtà fidanzata con un noto calciatore italiano

Temptation Island 2020 si è appena concluso, tuttavia pare che i protagonisti dell’ultima edizione del reality siano ancora al centro dell’attenzione mediatica. Stavolta a far discutere di sé è niente che meno che Ilaria Gallozzi, ovvero una delle tentatrici del programma. La single, o quanto meno si pensava che lo fosse, come sappiamo si è particolarmente avvicinata ad Antonio Martello, fidanzato di Annamaria Laino. I due, tra alti e bassi, hanno deciso di tornare a casa insieme e di dare un’altra chance al loro amore. Proprio all’interno del villaggio però Antonio aveva stretto un particolare feeling con la tentatrice Ilaria, che sembrava essere molto attratta da Martello, al punto da scoppiare in lacrime quando Annamaria ha richiesto il falò di confronto anticipato.

Ciò nonostante adesso il blog DonnaPOP riporta una segnalazione sospetta, secondo la quale Ilaria Gallozzi avrebbe preso in giro l’intera redazione di Temptation Island, oltre che Antonio Martello stesso. La tentatrice sarebbe infatti fidanzata con un noto calciatore italiano! Parliamo di niente che meno che di Andrea Petagna, e sempre come riporta il sito pare che la loro sia una relazione segreta. Questo quanto si legge in merito:

“Alla redazione di DonnaPOP è appena arrivata una segnalazione davvero interessante sulla giovane tentatrice. La ragazza, a quanto riportato dalla segnalazione, sarebbe fidanzata con un noto calciatore con il quale mantiene la relazione in gran segreto. Stiamo parlando di Andrea Petagna! A confermare la possibile veridicità di questa segnalazione sono gli indizi sui social: Ilaria e Andrea oltre a seguirsi su Instagram non fanno altro che lasciarsi like su ogni nuovo post pubblicato”.

Naturalmente attualmente non ci sono prove che confermerebbero che Ilaria Gallozzi sia fidanzata col calciatore e che dunque abbia preso in giro la redazione. Che nelle prossime ore la tentatrice decida di fare chiarezza sulla situazione? In attesa di news, qualche giorno fa ad attaccare Antonio e Annamaria è stata niente che meno che l’ex moglie di Martello. Rivediamo le sue parole.