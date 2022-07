1 Alex Nuccetelli risponde alla sorella di Ilary Blasi

In queste ore a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato un amico del calciatore, ovvero Alex Nuccetelli. Intervistato da Il Messaggero, come riporta anche il sito Il Sussidiario, il body builder ha rivelato che Francesco non avrebbe voluto che le cose finissero in questo modo:

Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati. […] Totti e Noemi si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui.

In merito alla rottura tra Ilary Blasi e Totti, Alex Nuccetelli ha commentato: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso“. Tutto ciò ha scatenato la reazione di Melory, la sorella di Ilary: “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio“. Oggi, come riporta Fanpage, a sua volta Alex ha replicato, rivelando che non è vero che avrebbe presentato lui Francesco e Noemi:

Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale” di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. […] Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai.

