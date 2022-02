Chi è CAMALEONTE de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Scopriamo attraverso gli indizi e le teorie quale personaggio famoso potrebbe nascondersi sotto la maschera del Camaleonte del programma Il Cantante Mascherato.

Uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato 2022 è Camaleonte. Ma chi è che si nasconde dietro la maschera? Nel suo video di presentazione, il concorrente ha dato degli indizi sulla sua identità. Queste le sue dichiarazioni:

A scuola da bambino le maestre mi definivano il classico bambino irrequieto. Io in realtà nascondevo una vena artistica e solo al Ginnasio è emerso un certo mio talento. Organizzavo in classe dei bigliettini da passare che era un modo silenzioso per rimorchiare le ragazze. Sono sempre stato molto curioso. Per esempio,andavo da tutti i negozianti del mio quartiere a chiedere come si fascesse il loro mestiere. Ancora oggi, se mi imbatto in qualcosa che mi interessa, cerco di sapere tutto ciò che lo riguarda. Sono una persona allegra, un grande entusiasta e parto sempre in quarta per ogni avventura. Ed è una regola che ho applicato a tutti i lavori che ho fatto prima di trovare la mia strada. Detesto l’imprecisione. Non ho avuto maestri, ma ho avuto delle persone che mi hanno aiutato molto nella vita e a queste persone sarò sempre molto grato. Se c’è una cosa che più di altre mi lega alla maschera del Camaleonte è l’empatia. Cerco sempre di capire la personalità dell’altro, la persona che ho davanti per andargli incontro e capirlo al meglio.