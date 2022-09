Parla l’amica di Ilary Blasi

In queste ultime ore Francesco Totti ha raccontato la sua verità in merito alla crisi con Ilary Blasi. Prima di tutto l’ha accusata di averlo tradito con un uomo del quale però non ha volto rivelare l’identità. Alcune indiscrezioni, tuttavia, punterebbero il dito verso Cristiano Iovino, ex tra le altre anche di Giulia De Lellis. Non sappiamo se sia vero, ma ad ogni modo il calciatore ha affermato:

Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con la sua amica Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi.

Alessia sarebbe la parrucchiera e amica di Ilary. Proprio lei avrebbe coperto la Blasi e fatto da tramite con quest’uomo. FanPage ha raggiunto la donna e le ha chiesto un commento a caldo:

Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai”, ha fatto sapere, “Sono stata messa in mezzo pubblicamente da sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco.

