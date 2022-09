Un annuncio ufficiale aveva affermato che la Regina Elisabetta stava venendo tenuta sotto controllo medico: “A seguito di ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottori della Regina sono preoccupato per la salute di Sua Maestà. Le hanno raccomandato di rimanere sotto osservazione medica. La Regina è a suo agio a Balmoral“. Di lì a poco, poi, l’annuncio della morte: “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani“.

Poche ore dopo la sua dipartita è successo qualcosa che per molti ha avuto dell’incredibile. Oltre a un arcobaleno proprio sopra Buckingham Palace, le persone hanno notato una nuvola dall’aspetto molto particolare. Mentre il mondo stava piangendo la sua scomparsa è come se la Regina avesse voluto dare un segno della sua continua presenza sopra tutti noi. Alcune foto, infatti, hanno catturato una nuvola con le sembianze di Sua Maestà.

Un dolore quello della scomparsa della Regina Elisabetta che ha colpito tutti, in primis la sua famiglia. A parlare per primo è stato Carlo, ora Re:

La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e di una Madre tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e di cambiamento, la mia famiglia ed io saremo confortati e sostenuti dalla nostra consapevolezza del rispetto e profondo affetto nel quale la Regina era così ampiamente considerata.