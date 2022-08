1 Un amico di Ilary Blasi copriva Totti e Noemi?

Si aggiunge un nuovo pezzetto del puzzle alla storia legata alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E stavolta non parliamo della presunta gravidanza della ipotetica fiamma dell’ex capitano della Roma. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, attraverso un servizio di Valerio Palmieri. Il giornalista è tornato sull’affaire e ha portato alla luce un nuovo nome: tale Emanuele.

La rivista diretta da Signorini ha pubblicato una foto di un ragazzo (Emanuele per l’appunto) in compagnia di Noemi Bocchi. I due scambiano 4 chiacchiere al mare, mentre fanno il bagno. Il giornale pone dunque l’indovinello ai propri lettori: “Sapete chi è il ragazzo che scherza in acqua con Noemi Bocchi?”. A rispondere è lo stesso magazine che fa sapere come sempre Emanuele la scorsa primavera si trovava con lei e Totti a Montecarlo e pare fosse uno dei migliori amici di Ilary Blasi. Ebbene sì!

La conduttrice de L’Isola dei Famosi ed Emanuele, secondo quanto si apprende da Chi, pare abbiano una lunga conoscenza alle spalle, di ben 15 anni. Il servizio fa sapere che questo ragazzo, fino a oggi sconosciuto ai più, pare assumere un vero e proprio ruolo chiave. E sapete perché? Come riferisce il settimanale quando Noemi Bocchi si è presentata allo Stadio Olimpico a febbraio ed è stata paparazzata per la prima volta, c’era proprio Emanuele seduto accanto a lei. E ancora a riguardo Chi, come raccolto gentilmente da Blog Tivvù (QUI LE FOTO), aggiunge:

“Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico”.

Ma non è finita qui, perché ora pare che Ilary Blasi (almeno stando al racconto del giornale) si stia ponendo diverse domande. Continua…