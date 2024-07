Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della nuova edizione di Battiti Live. Sui social nel mentre Ilary Blasi si è mostrata nel backstage della kermesse insieme a sua figlia Isabel.

Il dolce video postato da Ilary Blasi

Sono settimane intense queste per Ilary Blasi. Dopo qualche mese lontana dalla tv, l’amata conduttrice è tornata con un nuovo progetto. Attualmente infatti la presentatrice romana ha preso in mano le redini della nuova edizione di Battiti Live, la tradizionale kermesse musicale estiva che da anni tiene compagnia a milioni di telespettatori. In questo mese dunque abbiamo visto Ilary mettersi alla prova con questa nuova esperienza e ovviamente non sono mancate simpatiche gaffe che hanno fatto sorridere il web.

Nel mentre sembrerebbe che anche in autunno la Blasi sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva. Pare infatti che alla conduttrice sia stata affidata la nuova edizione de La Talpa, attesissima da tutto il grande pubblico. Attualmente non è ancora chiaro quando il reality show tornerà in onda ma senza dubbio nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Battiti Live e a salire sul palco sono stati numerosi artisti. Non è mancato anche ricordo dei Bnkr44 per Pino D’angio, venuto a mancare qualche ora fa. Nel mentre Ilary Blasi è tornata a condurre la kermesse e sui social ha condiviso un tenero video che in breve ha fatto il giro della rete. La presentatrice infatti ha posato un filmato in cui la vediamo nel backstage insieme a sua figlia Isabel, mentre Gianna Nannini canta la sua celebre Sei nell’anima.

Estate di grandi emozioni dunque questa per Ilary e a lei va il nostro più grande in bocca al lupo.