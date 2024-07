Dopo l’incredibile successo degli ultimi mesi, i Ricchi e Poveri si preparano a conquistare anche il mercato latino. Tra pochi giorni infatti uscirà la versione spagnola del brano sanremese Ma non tutta la vita.

I Ricchi e Poveri pronti a conquistare la Spagna

Dopo anni di assenza, lo scorso febbraio a tornare in gara tra i Big al Festival di Sanremo sono stati i Ricchi e Poveri. Sul palco dell’Ariston così il duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu ha presentato la canzone Ma non tutta la vita, che fin dal primo ascolto ha conquistato il cuore del grande pubblico. Con il passare delle settimane, il brano ha ottenuto un successo incredibile, spopolando anche tra la Gen Z e scalando tutte le classifiche. Ma non solo. Lo scorso maggio i due artisti hanno anche rilasciato il singolo Aria, facendo segno ancora una volta.

Proprio in merito a questo ritrovato successo, il duo nel corso di un’intervista ha affermato: “Siamo tornati. Abbiamo avuto grandi dolori, non ci aspettavamo un pubblico di giovani. Siamo stati tanti anni fuori da Sanremo, poi abbiamo trovato le condizioni giuste e siamo tornati ragazzini anche noi. […] Non c’è un segreto. Noi ci divertiamo molto, dentro di noi ci sono dei bambini”.

Le sorprese per i fan tuttavia non sono ancora finite. In questi giorni infatti i Ricchi e Poveri hanno annunciato di essere pronti a conquistare il mercato latino e che a breve uscirà la versione spagnola di Ma non tutta la vita. La canzone, che si intitola Pero No Toda La Vida, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire dal 12 luglio, tuttavia nelle ultime ore Angela e Angelo hanno già dato un’anticipazione del brano sui loro social.

Ancora una volta dunque il celebre duo ha sorpreso i fan e senza dubbio il pubblico attende già con ansia di ascoltare la versione spagnola di Ma non tutta la vita.