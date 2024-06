Simpatico siparietto tra Ilary Blasi e Fred De Palma sul palco di Battiti Live. La conduttrice ha regalato un’altra gaffe, diventata virale in pochi secondi: “Ma non ci vedi con gli occhiali?”.

La nuova gaffe di Ilary Blasi

In queste serate in cui si sta occupando della conduzione di Battiti Live, Ilary Blasi è protagonista di divertentissimi momenti con Alvin e con i cantanti sul palco. Dopo il siparietto con Cristiano Malgioglio, sul palco ci ha regalato un altro momento tutto da ridere! Ma stavolta con Fred De Palma.

Dopo averlo salutato, l’ha invitato a raggiungere insieme a lei la postazione in cui era presente Alvin per fare quattro chiacchiere: “Vieni con me, ci mettiamo qua”, gli ha suggerito. Peccato però che Fred De Palma non abbia capito che avrebbe dovuto fermarsi accanto ad Alvin e ha proseguito la sua camminata, indisturbato.

Alvin l’ha subito stoppato: “Dove vai? Vieni qui al centro…Mettiti qui”. Immancabile, ovviamente, il commento scherzoso di Ilary Blasi: “Ma qua in mezzo. Dove vuoi andare? Vuoi scavalcare il palco. Ma non è che non ci vedi con gli occhiali?”. Dopo questa battuta da parte, Fred De Palma non ha trattenuto la risata, che di fatto divertito tutti ed è diventata virale sui social.

Ilary a Fred De Palma: “Dove vuoi andare? Vuoi scavalca il palco? Ma non è che non ce vedi co l’occhiali?” #BattitiLive pic.twitter.com/QMBTv2ET6u — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 23, 2024

Ma non solo Battiti Live! Ilary Blasi è impegnata su più fronti e su tanti progetti lavorativi. Pensiamo per esempio al fatto che il 17 ottobre 2024 la conduttrice sarà al cinema con “L’amore e altre seghe mentali“, film diretto e con protagonista Giampaolo Morelli. E proprio l’attore ha parlato di lei in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, dichiarando che Ilary ci stupirà! Cosa ci riserverà ancora la Blasi?