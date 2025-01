Nella nuova serie di Netflix, Ilary Blasi ha raccontato nel dettaglio com’è nata la storia d’amore con il suo attuale compagno Bastian Muller.

Com’è nata la storia tra Ilary Blasi e Bastian

È uscita oggi la serie di Netflix dedicata a Ilary Blasi, dove la conduttrice ha raccontato la sua nuova vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Oltre a lanciare una frecciatina, la presentatrice ha parlato della sua nuova storia con Bastian Muller, il suo compagno attuale.

Lui per la prima volta si è esposto pubblicamente sulla loro relazione e anche Ilary Blasi ha raccontato come si sono conosciuti. La loro frequentazione è nata per caso. La presentatrice non avrebbe mai immaginato che una lettura dei tarocchi e la previsione di una fattucchiera incrociata per strada, potessero portarla nuovamente all’amore.

Eppure questo che si è verificato poco dopo. Di rientro da un viaggio da New York, infatti, Ilary Blasi ha conosciuto Bastian Muller. Uno scambio di sguardi, due chiacchiere, fino al seguirsi sui social. Ilary ha confidato che Bastian non conosceva nulla di lei e solo da Instagram ha scoperto della popolarità della Blasi.

Poi un continuo scambio di messaggi, fino alla necessità di approfondire il loro rapporto e diventare una coppia. Questo quanto raccontato da Ilary Blasi nel corso del primo episodio, in cui ha precisato di come anche la sua famiglia ha accolto a braccia aperte Bastian.

Nella seconda puntata invece Ilary Blasi ha rivelato: “Noi nei primi tempi ci incontravamo un po’ in giro. Non in Italia, non a Roma. Stavo vivendo una nuova situazione e volevo condividerla con lui e che fosse mia. Sapevo di essere seguita dopo quattro mesi dalla separazione, c’era curiosità. C’era un po’ la caccia al nuovo uomo. Me ne hanno appioppati tanti. Veramente lui non sapeva nulla e non era un fan del calcio. L’ha scoperto pian piano e ha capito la rilevanza mediatica”.

Dall’altra parte Bastian Muller ha confidato di non essere abituato a tutta quell’attenzione dei media. Da quel momento lui ha cominciato a capire meglio la situazione e Ilary Blasi ha confidato che inizialmente il suo compagno pensava si trattasse di una finzione:

“Pensava che magari mi servisse per far vedere che mi ero creata una nuova vita. Si è spaventata e pensava non ci fosse un sentimento sincero. Poi ha capito e ha detto che non gli interessava del mio passato”.

Così dunque Ilary Blasi e Bastian Muller hanno potuto vivere la loro storia alla luce del sole.