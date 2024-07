“Due rapper molto amati hanno litigato per dissapori passati”, è questo il pettegolezzo che arriva dal dietro le quinte di Battiti Live e che ha attirato l’attenzione dei fan della trasmissione. Chi sono i cantanti che hanno avuto questo scontro?

Lite nel backstage di Battiti Live

Una delle notizie più interessanti delle ultime ore non riguarda soltanto i rumor sui protagonisti di Ballando con le Stelle o le parole di Ilary Blasi sulla possibile conduzione de La Talpa. A proposito della conduttrice di Canale 5 è emerso un pettegolezzo legato al backstage di Battiti Live.

A firmare in esclusiva per Nuovo TV l’indiscrezione è Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip ha commentato lo show che vede alla conduzione Ilary Blasi e Alvin. Stando a quanto si apprende pare che nel backstage di Battiti Live non ci sia stato solo il momento che ha visto protagonista la presentatrice con gli autori, andato in onda per sbaglio. Ma ci sarebbe stata, notizia da prendere con le pinze, anche una lite tra due rapper.

Si parla nel dettaglio di una discussione che sarebbe nata nel dietro le quinte per dei dissapori per questioni passate. Da precisare, ed è importante dirlo, che Biagio D’Anelli per ora non ha fatto alcun nome ed è stato molto vago sulle voci di corridoio che avrebbe ricevuto. Entrando più nel dettaglio D’Anelli ha raccontato quanto segue tra le colonne del settimanale:

“Durante le registrazioni di Battiti Live gli addetti dietro il palco del programma hanno dovuto fare gli straordinari. Due rapper molto amati dai giovani hanno litigato a causa di dissapori passati“.

I più si staranno di certo domandando chi saranno i cantanti che hanno preso parte a Battiti Live e che hanno avuto uno scontro. Biagio D’Anelli a chi farà riferimento? Qualcuno ha avanzato delle ipotesi sulla faccenda, ma è prematuro senza prove certe dire di chi si potrebbe trattare. Attenderemo nuove news!