A Battiti Live Ilary Blasi e Malgioglio hanno regalato un momento davvero molto divertente. Dopo averli già visti al GF Vip 2, la conduttrice e il cantante si sono ritrovati sul palco della kermesse musicale estiva.

Show a Battiti Live tra Ilary Blasi e Malgioglio

È iniziata la nuova avventura televisiva per Ilary Blasi (alle prese anche con il cinema) alla conduzione di Battiti Live, in compagnia del suo collega Alvin. La conduttrice è stata già protagonista di qualche gaffe e divertenti momenti sul palco con i vari artisti. Uno tra i tanti in compagnia di Cristiano Malgioglio.

Ilary Blasi ha raggiunto il cantante e i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. La conduttrice, che adora il cantante, gli ha chiesto prima di poter avere un pezzetto di un suo brano. E più nello specifico ha voluto che intonasse “Mi sono innamorato di tuo marito (O maior golpe do mundo)”. Il paroliere l’ha accontentata subito e tutto il pubblico ha canticchiato con lei.

“Sono felice di essere qui in Puglia a Battiti Live, perché io adoro questa terra e sono felice di questo brano ‘Fernando'”, ha continuato Cristiano Malgioglio. Per tale motivo, incuriosita, Ilary Blasi ha chiesto al suo ospite chi sarebbe Fernando: “Ce lo dici o no? Anche perché tu nomini altri cinque nomi…”. Ciò ha quindi spostato la conversazione sul lato gossipparo. Malgioglio ha fatto sapere quindi che si tratta di suoi cinque fidanzati, che non sono italiano e di essere serio nel suo racconto.

Ilary intervista Cristiano Malgioglio #BattitiLive pic.twitter.com/LaoDZSeGNl — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 23, 2024

“Fernando chi è? Eh… perché quando arriva lui è sempre Capodanno, tesoro”, ha detto Malgioglio scatenando le risate di tutti. Ilary Blasi a quel punto ha aggiunto ancora di sapere che Cristiano passa molto spesso del tempo in Puglia: “Tu non me la racconti giusta. Chi vieni a trovare qui?”. Malgioglio ha deviato sostenendo di venire a trovare i suoi amici e di trovarsi molto bene in questa regione, così come in tutta Italia e ultimamente anche la Turchia è diventata tra le sue mete preferite.

Infine Malgioglio ha ricordato a Ilary Blasi che anche lei di recente è stata in vacanza in Turchia e che avrebbero potuto incontrarsi. Un momento molto simpatico che ha chiaramente conquistato il pubblico.