Il noto conduttore affianca Arianna Ciampoli nella IX edizione di ‘Women for Women against Violence – Camomilla Award’ su Rai Uno.

Beppe Convertini torna sul piccolo schermo con un ruolo di grande responsabilità sociale. Sabato 11 gennaio 2025, in seconda serata su Rai Uno, sarà al timone della nona edizione di ‘Women for Women against Violence – Camomilla Award’, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere e il tumore al seno.

Con la sua sensibilità e professionalità, Convertini accompagnerà il pubblico attraverso storie di dolore e rinascita, dando spazio a testimonianze come quella di Nicolò Maja, giovane sopravvissuto a una tragedia familiare, e di Nadia Accetti, che racconterà il suo percorso di guarigione dopo una violenza subita.

‘È un onore poter dare voce a queste storie di coraggio e resilienza’, ha dichiarato Convertini. ‘Spero che attraverso questo programma possiamo contribuire a creare maggiore consapevolezza su temi così importanti’.

La serata sarà arricchita da performance artistiche di rilievo, tra cui i Gemelli di Guidonia e la violinista Elsa Martignoni. Il ‘Camomilla Award’ verrà consegnato a figure che si sono distinte nella lotta contro queste due piaghe sociali, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo.