NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

Ilary Blasi

Gli auguri di Ilary Blasi alla figlia Chanel

Ilary Blasi festeggia in grande stile il 16esimo compleanno di sua figlia Chanel. E non solo sui suoi social. La conduttrice ha voluto trascorrere alcune ore in maniera differente e quale modo migliore se non raggiungere la Svizzera? Un fine settimana a Lugano in compagnia del nuovo compagno Bastian Muller, della figlia Chanel e del fidanzato di quest’ultima. Come mostrato dalle storie Instagram si trovano in un hotel extralusso vista lago con un panorama mozzafiato.

Per celebrare al meglio questa giornata non solo una cena speciale, ma anche gli auguri di Ilary Blasi, che sui social ha voluto postare alcune foto e un pensiero molto dolce: «13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto», ha scritto sui suoi social network condividendo una foto di lei incinta di sua figlia. Poche semplici parole che hanno però molto emozionato non solo la giovane, ma anche il web.

Non ha tardato ad arrivare anche la replica di Chanel al tenero messaggio di sua mamma: «L’unica per me. Ti amo con tutta me stessa», si legge dal profilo Instagram.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ma non solo Ilary Blasi. Perché anche Francesco Totti ha voluto ricordare questa giornata importante. Tra le storie dell’account ufficiale dell’ex capitano giallorosso è spuntata una tenera foto in compagnia proprio di sua figlia, quando era più piccola. Nessuna frase, ma due cuori e il profilo di Chanel tra i tag. Anche in questo caso la ragazza ha repostato l’immagine.

La storia Instagram di Francesco Totti

Così Ilary Blasi e Francesco Totti, seppur separati ormai, hanno voluto ricordare e festeggiare il compleanno della loro Chanel. Seguiteci ancora per altre news e curiosità sui vip!