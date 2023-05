NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

Ilary Blasi Isola dei Famosi 2023

Il rumor su Ilary Blasi

Lunedì prossimo ci attende una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e, a proposito del programma, spunta un nuovo rumor legato a Ilary Blasi. Come si legge su Dagospia sembrerebbe che la conduttrice sia arrabbiata e poco felice dell’andamento della trasmissione da lei presentata.

Durante queste settimane di reality show Ilary Blasi ha dovuto affrontare diversi grattacapi. Tra i tanti le presunte frizioni con Enrico Papi, poi chiarite, il battibecco con Marco Predolin in studio lunedì e non solo. Sempre lunedì si è verificato lo scontro avuto con Alessandro Cecchi Paone, a cui è seguito poi il ritiro del giornalista e del suo compagno Simone Antolini, già in infermeria.

L’indiscrezione su Ilary Blasi è circolata piuttosto velocemente e, come dicevamo, è stata pubblicata sul portale web da Ivan Rota. Il giornalista ha spiegato cosa ci sarebbe dietro ai presunti malumori della conduttrice. Tensione che starebbe coinvolgendo, sempre secondo la stampa, anche la sua vita privata e attuale relazione con il fidanzato Bastian Muller.

Ma leggiamo quanto si vocifera dal sito diretto da Roberto D’Agostino in queste ore: “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

Insomma stando a questi spifferi (da prendere con le pinze) giunti dal dietro le quinte, Ilary Blasi non sarebbe per nulla serena. Ci teniamo a precisare che si tratta di gossip e nulla di tutto ciò è stato confermato dalla diretta interessata o dai suoi collaboratori. In ogni caso Novella2000.it è a disposizione nel caso in cui la presentatrice voglia fare chiarezza e mettere un punto alla questione.