Ilary Blasi festeggia con Bastian il suo compleanno (e la scritta sulla torta è tutta da ridere)

Social

Andrea Sanna | 5 Maggio 2024

Ilary Blasi

Domenica di festeggiamenti in casa di Ilary Blasi per il suo compleanno, avvenuto lo scorso 28 aprile! La conduttrice ha scelto di trascorrere una giornata in compagnia della sua famiglia. Ad accompagnare il tutto una torta davvero molto originale, che vi strapperà senza dubbio una risata!

L’originale torta di Ilary Blasi

Non solo il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga quest’oggi! Sono proseguiti nella giornata odierna i festeggiamenti per Ilary Blasi, che lo scorso 28 aprile ha spento 43 candeline. Per celebrare al meglio questa giornata, la conduttrice ha vissuto dei momenti meravigliosi in una vacanza a Cappadocia, in Turchia. Insieme a lei i figli Cristian, Chanel e Isabel e Bastian, il suo compagno.

Ma Ilary Blasi non avrebbe di certo potuto non festeggiare questo traguardo importante per lei anche con i restanti familiari e persone a lei care. Per tale ragione ha radunato i genitori, le sorelle e cognati e alcuni amici per una domenica spensierata, tra grigliata, risate e divertimento.

LEGGI ANCHE: Hunziker e Tatangelo si sbottonano sulla loro vita privata e svelano se oggi sono fidanzate

Ovviamente ad accompagnare il tutto non poteva che esserci una torta. Ma si è trattato di un dolce davvero molto speciale per l’ex moglie di Francesco Totti. Ilary Blasi, che è sempre molto autoironica, non avrebbe potuto ricevere una torta differente.

“43 anni di…dopo pranzo ognuno a casa sua!”, questa è la scritta sulla torta di compleanno di Ilary Blasi. La sorella della presentatrice, Melory, non ha potuto che scherzarci su sui social network. Ha infatti condiviso l’immagine con su scritto: “E… la sua ospitalità”. Anche Chanel Totti, figlia di Ilary, ci ha riso su per questa torta davvero molto originale: “Mood”, ha scritto, postando anche lei un’immagine della torta alla panna.

Una giornata davvero spensierata per Ilary Blasi, che a quanto pare tornerà presto in TV in compagnia del suo caro amico e collega Alvin. Come si vocifera, infatti, i due sono stati scelti per la conduzione di Battiti Live su Canale 5. Insieme a loro, nel ruolo di inviata, Rebecca Staffelli. Non ci resta dunque che attendere l’ufficialità!