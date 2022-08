La scelta di Ilary Blasi

In questi giorni Dagospia ha lanciato una notizia legata, ancora una volta a Ilary Blasi, da poco tornata single dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Mentre continuano a rincorrersi i pettegolezzi, il sito di Roberto D’Agostino sostiene che la conduttrice sarebbe contesa tra Rai e Mediaset come ospite per rilasciare un’intervista esclusiva e parlare per la prima volta dopo la rottura con l’ex capitano giallorosso. Ecco il trafiletto estrapolato dal portale web:

“Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti”, ha esordito Dagospia dando ulteriori dettagli: “Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”

Questo quanto si apprende da Dagospia, che per primo ha rivelato il retroscena. Ma potrebbe esserci il rovescio della medaglia. Pipol Gossip, infatti, ha frenato sull’argomento, andando a smentire la possibilità di vedere Ilary Blasi in TV da qui a breve. Almeno fino all’avvio della prossima stagione de L’Isola dei Famosi, prevista in primavera 2023. Secondo la pagina Instagram infatti la conduttrice avrebbe già fatto la sua scelta. Sembrerebbe quindi che l’ex moglie del campione della Roma non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata pubblicamente:

“Ilary Blasi non andrà a ‘Verissimo’ e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all’inizio della nuova Isola dei Famosi). Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura”.

Si apprende da Pipol Gossip. Vedremo dunque se Ilary Blasi ci ripenserà. O se magari vorrà esporsi dopo quanto accaduto con Francesco Totti. Questa sarà la decisione definitiva della conduttrice e preferirà far parlare i suoi silenzi?

