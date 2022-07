1 Interviene la sorella di Ilary Blasi

In questi giorni sul web e sui siti di gossip non si è parlato altro che della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che dopo 20 anni di vita insieme hanno deciso di prendere strade diverse. Tuttavia sui social non sono mancate tante critiche, in particolare verso la conduttrice, e a intervenire è stata anche Melory, sorella della Blasi, che si è schierata contro i finti amici dell’ex coppia. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Un hater di Ilary infatti ha criticato il comportamento di Melory, affermando sui social: “A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”.

A quel punto non è mancata l’immediata replica della sorella della presentatrice, che ha così dichiarato: “Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”. Tuttavia poco dopo l’hater di Ilary Blasi è tornato alla carica, e facendo un duro commento sulla conduttrice ha scritto:

“Statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”.

Ancora una volta così Melory Blasi è stata costretta a intervenire, e replicando all’hater di sua sorella ha aggiunto:

“Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”.

In queste ore intanto si è parlato a lungo anche delle persone che in queste settimane sono vicine a Ilary Blasi, dopo la rottura con Totti. Stando a quello che è emerso sembrerebbe che una famosa conduttrice Mediaset sarebbe attualmente la sola confidente della presentatrice de L’Isola dei Famosi. Andiamo a rivedere di chi stiamo parlando.