Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Ilary Blasi festeggia insieme al suo Bastian

È ormai trascorso quasi un anno da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Per mesi come sappiamo non si è parlato d’altro che della rottura tra la conduttrice e l’ex Capitano della Roma e numerose sono state le indiscrezioni che hanno travolto la coppia. Nel mentre a oggi sia Ilary che Francesco si sono rifatti una vita, e sembrerebbero essersi lasciati il passato alle spalle. Mentre Totti ha ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi, la Blasi ha ritrovato il sorriso al fianco di Bastian Muller, che ormai frequenta da qualche mese. Tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra la presentatrice de L’Isola dei Famosi e il suo nuovo compagno, e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come in molti sapranno, proprio nella giornata odierna Ilary festeggia il suo 42esimo compleanno. Per l’occasione così proprio Muller ha organizzato una bellissima e romantica sorpresa per la conduttrice, che è stata poi mostrata sui social.

Ilary Blasi e Bastian hanno atteso la mezzanotte insieme, per festeggiare il compleanno della conduttrice. La coppia ha scelto una location super riservata e intima per questa occasione speciale, e non è mancata una cena a lume di candela, con tanto di petali di rosa sparsi sul pavimento. Ilary, bellissima e in splendida forma, ha poi condiviso sui suoi profili un selfie insieme a Bastian, che ha scritto una dolce dedica per la presentatrice, affermando: “Buon compleanno amore mio”.

Pare dunque che tutto stia procedendo a meraviglia tra la Blasi e Muller, che sembrerebbero essere più innamorati e complici che mai. La conduttrice dunque a oggi ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, e pare aver ritrovato la serenità. A lei dunque vanno i nostri più sinceri auguri di un felice compleanno.