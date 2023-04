NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2023

Ilary Blasi verissimo

La risposta epica di Ilary Blasi

Domenica 16 aprile 2023 torna l’appuntamento consueto con Verissimo. Il programma del pomeriggio di Canale 5, presentato da Silvia Toffanin, anche oggi ha visto tanti ospiti e tanti argomenti da affrontare. In studio a intervenire Ilary Blasi.

Per la prima volta dopo la separazione da Francesco Totti la conduttrice torna in TV con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In apertura però la Toffanin ha fatto presente che non avrebbero affrontato l’argomento e che questo sarebbe stato trattato nei modi e giusti tempi. Un gesto che Ilary Blasi ha chiaramente apprezzato, ringraziandola. Dunque per questa volta non c’è stato modo di conoscere e sapere il punto di vista della presentatrice che, nello stesso studio tempo prima aveva difeso la sua passata e intensa storia d’amore con l’ex capitano giallorosso.

L’intervista a Ilary Blasi dunque si è concentrata su altro e sull’avvio de L’Isola dei Famosi. Prima di congedarla dallo studio, però, Silvia Toffanin si è detta felice di come la sua collega e amica sia andata avanti a seguito di un periodo complesso: “Abbiamo visto, ho visto con le mie mani e i miei occhi che hai voltato pagina e l’hai fatto come al solito con la tua ironia. Con la tua intelligenza e sorriso. Che dire?”.

A quel punto Ilary Blasi ha colto la palla al balzo e citando il suo attuale compagno Bastian ha risposto: “Io direi BASTIAN così, me ne vado”, ha chiuso per indossare i suoi occhiali da sole, ridacchiare e andare ad abbracciare la padrona di casa. Silvia Toffanin ha commentato con un “Non ci credo, ma Ilary…”. Il tutto tra le risate delle due e gli applausi da parte del pubblico presente in studio.

Chiaramente la battuta, come dicevamo, è rivolta all’attuale relazione che Ilary Blasi ha intrapreso con Bastian Müller-Pettenpohl. Con lui la conduttrice sembra aver ritrovato la giusta serenità.