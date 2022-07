1 Il primo bacio di Ilary Blasi e Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati, ormai è ufficiale. La notizia è stata data nella serata di ieri, 11 luglio 2022, dai due diretti interessati tramite dei comunicati stampa divulgati dall’ANSA. La conduttrice ha affermato:

Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.

Dal canto suo, invece, Francesco Totti ha affermato quanto segue in merito alla fine del matrimonio con Ilary Blasi:

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

In queste ore, invece, sul web è spuntato un video in cui Ilary Blasi e Francesco Totti sono intervistati da Le Iene. Si tratta di un vecchio filmato in cui raccontano del loro primo bacio e della loro prima volta. Affermano di essere prima andati al cinema e poi a cena. Il tutto è accaduto in macchina perché il calciatore aveva perso una scommessa: “Si è instaurato un gioco e gli ho detto ‘Se vai a una certa velocità ti do un bacio’ e lui è andato a quella velocità“.

quando lui per conquistarla è andato a 170 sulla via del mare MA ALLORA VI RENDETE CONTO DI CIÒ CHE ABBIAMO VISSUTO E ABBIAMO PERSO pic.twitter.com/kRdej0X2OM — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) July 11, 2022

La prima volta, dal primo bacio, è stata dopo quattro giorni a casa di Francesco. Ma perché questo rapporto si è incrinato? A rivelare alcuni presunti dettagli sono stati dei siti di gossip e il settimanale Chi…