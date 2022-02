1 Lulù Selassié e Miriana Trevisan violano il regolamento?

Mancano ormai pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 6 e come sappiamo al momento già due sono le finaliste di questa edizione: Delia Duran e Lulù Selassié. La Principessa come sappiamo è una delle favorite alla vittoria del reality e senza dubbio fino alla fine della trasmissione ci regalerà grandissime emozioni. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Poco fa infatti Lulù e Miriana Trevisan sono andate in bagno insieme, senza microfoni! A quel punto numerosi utenti sui social hanno ipotizzato che le due Vippone abbiano violato il regolamento.

Come è ben noto infatti i concorrenti devono sempre indossare i microfoni in qualunque momento della giornata e in qualsiasi ambiente della casa, fatta ad accezione del confessionale. Per di più non è la prima volta che le due eludono i microfoni, facendosi confidenze sotto le coperte.

Che dunque anche stavolta Lulù Selassié e Miriana Trevisan abbiano nuovamente violato le regole? Nel mentre sul web gli utenti si sono letteralmente divisi. Mentre in molti hanno preso le parti della Principessa e della showgirl, tanti altri hanno duramente attaccato le due concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

