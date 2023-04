NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Le parole di Ilary Blasi

È ufficialmente iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e finalmente siamo nel pieno della prima puntata, che senza dubbio ci regalerà un colpo di scena dietro l’altro. Tuttavia a diretta iniziata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge Ilary Blasi. Inaspettatamente infatti la conduttrice, che torna al timone del reality show per il terzo anno di fila, pochi secondi dopo essere entrata in studio ha lanciato una bordata che in questi minuti sta facendo discutere il web. La Blasi infatti ha dichiarato:

“Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”.

ilary saluta nicola savino lasciando intendere di star parlando di totti#isola pic.twitter.com/GYzKD87A88 — isola out of context (@oocisola) April 17, 2023

A quel punto in molti hanno immediatamente ipotizzato che Ilary Blasi si stesse riferendo al suo ex marito Francesco Totti, e al divorzio che nell’ultimo anno ha fatto mormorare l’Italia intera. Tuttavia immediatamente la conduttrice ha voluto chiarire le sue parole, aggiungendo: “Parlo di Nicola Savino”. Come sappiamo infatti il presentatore lo scorso anno ha affiancato Ilary come opinionista de L’Isola dei Famosi, mentre quest’anno a prendere il suo posto è stato Enrico Papi.

Le parole della Blasi tuttavia non sono passate di certo inosservate, e in questi minuti sui social non si parla d’altro che della bordata lanciata dalla conduttrice.