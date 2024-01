NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

In queste ore a parlare per la prima volta è stato Cristiano Iovino, che in un’intervista ha dato la sua versione dei fatti sul suo rapporto con Ilary Blasi. La conduttrice però non ci sta e replica.

La replica di Ilary Blasi

Questa mattina a parlare per la prima volta è stato Cristiano Iovino. Come di certo in molti sapranno, il personal trainer è l’uomo che Ilary Blasi ha citato nel suo documentario Unica, disponibile su Netflix. Stando alla conduttrice, i due si sarebbero incontrati per un caffè prima che scoppiasse la crisi con Francesco Totti. Tuttavia Iovino, nel corso di una lunga intervista per Il Messaggero, ha deciso di dare la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto. Cristiano ha così rivelato di aver incontrato la Blasi in diverse occasioni, ciò nonostante ha specificato di non aver avuto una relazione con la presentatrice. Queste alcune delle sue dichiarazioni, che in queste ore hanno fatto il giro del web:

“Non si può parlare di storia, Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi… La parola relazione ingigantisce quello che realmente c’è stato tra noi”.

Adesso però a intervenire in questa faccenda è nuovamente Ilary Blasi, che raggiunta da Il Corriere della Sera ha voluto replicare alle parole di Cristiano Iovino. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha dunque smentito tutte le dichiarazioni del personal trainer alla testata, precisando come la sua verità rimane quella svelata non solo nel film Unica, ma anche nel libro Che stupida, in uscita nei prossimi giorni.

Sembrerebbe dunque che la Blasi non abbia altro da aggiungere su questa faccenda, che sta facendo chiacchierare il web. Il pubblico intanto attende con estrema ansia l’arrivo del primo romanzo di Ilary, che promette di rivelare una verità bomba.