Nicolò Figini | 18 Aprile 2023

Ilary Blasi

Cos’ha ottenuto, per il momento, Ilary Blasi

Continua il processo per quanto riguarda la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Questo pomeriggio abbiamo a disposizione una nuova notizia, ovvero una decisione provvisoria che ha preso il Tribunale. Stando a quanto riporta anche il sito Rai News, infatti, il tribunale civile di Roma ha stabilito che alla conduttrice andranno la villa all’Eur e un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui convive.

Per quanto riguarda i bambini, l’affidamento resta condiviso anche se i ragazzi continueranno ad abitare con la madre. La decisione, tuttavia, non è permanente ma avrà valore solamente per la durata del processo. Alla fine, quindi, le carte in tavola potrebbero ancora cambiare. Staremo a vedere che cosa accadrà.

Nel frattempo Ilary Blasi si gode il successo e il ritorno in televisione alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Poco prima del debutto della nuova edizione, inoltre, ha anche rilasciato un’intervista all’interno della quale ha rivelato di sentirsi una persona diversa rispetto allo scorso anno:

“Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Per il momento non abbiamo altri dettagli. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su L’Isola dei Famosi e soprattutto su ciò che accadrà nel corso del processo.