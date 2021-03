2 Il look di Ilary Blasi

Per la quarta puntata de L’isola dei famosi 2021 Ilary Blasi ha esibito un look che ha conquistato il popolo del web. Durante il nuovo appuntamento con il reality terminato in tarda notte, la conduttrice ha esibito un look che ha superato abbondantemente i 2000 euro. Grazie all’intervento del puntuale Manuel Di Gioia su Twitter, possiamo dirvi qual è il famoso brand che ha vestito la Blasi la scorsa serata.

Il top e la gonna che abbiamo visto sono firmati Balmain, uno dei brand più amati dalle sorelle Kardashian. La parte superiore dell’outfit ha un costo che si aggira intorno ai 500 euro, mentre per portarsi a casa la lunga gonna che arriva fin sopra la caviglia è necessario sborsare quasi 1000 euro. Per le scarpe gli stylist di Ilary hanno invece optato per un sandalo firmato Casadei. Valore di mercato? Quasi un migliaio di euro!

Insomma, le telespettatrici de L’isola dei famosi che volessero emulare lo stile di Ilary Blasi devono spendere quasi 2000 euro. Durante la quarta puntata sono successe parecchie cose. In primo luogo abbiamo assistito ad una lite tra Gilles Rocca e Daniela Martani, con il primo che ha minacciato di abbandonare il gioco. Scontro a distanza anche tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar. L’opinionista ha lanciato una stoccata al modello durante il suo “Punto Z” e quest’ultimo, eliminato lo scorso lunedì dal reality, gli ha risposto via social.

In molti non vedono l’ora di assistere al ritorno in Italia di Akash per vederlo finalmente nello studio e affrontare tutte le questioni in sospeso che lo riguardano.

Le news non sono finite qui