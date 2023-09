NEWS

Andrea Sanna | 3 Settembre 2023

Ilary Blasi

Ilary Blasi premiata a Venezia

Dopo la divertente serata trascorsa ieri al Circo Massimo per il concerto di Max Pezzali (in cui si è davvero scatenata) Ilary Blasi è volata alla volta di Venezia. Ebbene tra le tante star che calcheranno il tappeto rosso del Festival del Cinema, ci sarà anche lei. A testimoniarlo diversi video e foto pubblicati su Instagram.

Qualcuno si starà chiedendo il perché di questa partecipazione. Dietro c’è un motivo. Nella serata di oggi Ilary Blasi sarà infatti premiata. Stando a quanto si legge infatti la conduttrice riceverà il Filming Italy Best Movie Award. Si tratta del riconoscimento che viene assegnato ai film, così come a serie TV italiane e ai migliori talent. La cerimonia avrà luogo presso l’hotel Excelsior.

Ilary Blasi è pronta a sfilare sul red carpet e ricevere così il premio per essere il personaggio TV dell’anno e per la conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non solo! Perché la conduttrice non sarà la sola che avrà questo premio. Anche Rosario Fiorello è arrivato a Venezia per il medesimo motivo. Lo showman ha vinto per il suo programma Viva Rai 2, che tornerà presto dalla nuova location del Foro Italico!

Grande soddisfazione quindi per Ilary Blasi e per Rosario Fiorello. La conduttrice poi al momento è ferma e non la rivedremo (almeno per ora) in TV. Si era vociferato un suo possibile coinvolgimento al timone di Temptation Island Winter, ma a quanto sarebbe stato riconfermato Filippo Bisciglia (via TV Blog).

In attesa dunque di vedere foto e video della premiazione, Ilary Blasi ha già dato qualche piccolo spoiler. Su Instagram oltre a far sapere di essere arrivata in laguna, ha anche fatto sapere quale abito indosserà. Non l’ha mostrato (perché sarà una sorpresa), ma ha rivelato che è firmato Dior!

Complimenti a Ilary Blasi e Fiorello!