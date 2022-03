1 I costosi jeans di Ilary Blasi

Mancano soltanto pochi giorni al ritorno di Ilary Blasi in tv. A partire da lunedì 21 marzo infatti su Canale 5 debutta la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata del reality, attesissimo da tutto il pubblico. Tante saranno le novità quest’anno, e di certo ne vedremo di belle. Solo alcune ore fa nel mentre è stato annunciato il cast ufficiale di naufraghi, che nelle settimane a venire ci terranno compagnia. Proprio in occasione della partenza dell’isola, lunedì sera Ilary è stata ospite della finale del Grande Fratello Vip 6, dove ha avuto modo di presentare in breve la nuova edizione.

A non passare inosservato però è stato il look che la Blasi ha deciso di sfoggiare durante la diretta. La conduttrice è infatti arrivata in studio con una semplice t-shirt bianca e un paio di jeans a vita bassa. Fin dal primo momento gli utenti sul web hanno apprezzato il modo semplice di vestire della presentatrice, che contro ogni previsione ha optato per un outfit casual.

Tuttavia quello che non sapete è che i pantaloni indossati da Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 6 non sono dei semplici jeans! Il capo scelto dalla conduttrice infatti proviene direttamente dalla collezione S/S 2022 del celebre e innovativo stilista tedesco Philipp Plein, che richiama lo spirito alternativo della West-Coast americana. I jeans, che sono ricoperti di cristalli multicolor, hanno anche un prezzo esorbitante. Il costo infatti oscilla tra i 1.200 e i 1.500 euro e sono dunque tutt’altro che economici.

Nel mentre in queste ore Ilary ha dato alcune anticipazioni su quello che accadrà a L’Isola dei Famosi e ha svelato quali naufraghi la incuriosiscono di più. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.