NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Febbraio 2024

Ilary Blasi

Esattamente un mese fa è stato pubblicato Che Stupida, il primo libro di Ilary Blasi. Ma quante copie ha venduto il romanzo? In queste ore sono stati rivelati i numeri ufficiali.

Le copie vendute da Ilary Blasi

In questi ultimi mesi Ilary Blasi è tornata più volte al centro dell’attenzione mediatica. Lo scorso novembre infatti la conduttrice ha rilasciato il docufilm Unica, disponibile su Netflix, nel quale per la prima volta ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. La presentatrice ha così parlato degli ultimi mesi di vita insieme all’ex Capitano della Roma, della crisi e anche della scoperta dei tradimenti, rivelando tutto quello che sarebbe accaduto. Come non bastasse, esattamente un mese fa Ilary ha anche pubblicato il suo primo libro, intitolato Che Stupida.

All’interno del romanzo, la Blasi è tornata a parlare di quanto accaduto con Totti, svelando nuovi retroscena sulla fine delle nozze. Ma non solo. La conduttrice infatti ha anche raccontato retroscena inediti sul Grande Fratello Vip e su L’Isola dei Famosi e in breve le sue parole hanno fatto il giro del web.

Adesso, a distanza di qualche settimana dalla pubblicazione del libro, a intervenire è Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti, dopo aver controllato i dati su GFK, ha rivelato quanto ha venduto Ilary Blasi con Che Stupida. Stando a quanto si legge, pare che il romanzo abbia venduto 8.470 copie.

Nel mentre in queste settimane si sta anche parlando del futuro televisivo della conduttrice. Come tutti sappiamo infatti quest’anno la presentatrice non tornerà al timone de L’Isola dei Famosi e al suo posto subentrerà Vladimir Luxuria. Ad attendere la Blasi però ci sarebbe un’altra opportunità: Battiti Live. In più come se non bastasse nelle ultime ore si è anche mormorato di un possibile ritorno di Ilary al Grande Fratello.