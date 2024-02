Mirko avrebbe minacciato di abbandonare lo studio: cosa è successo durante la puntata

NEWS

Debora Parigi | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Secondo il racconto di una persona presente tra il pubblico del Grande Fratello nella puntata di ieri, Mirko Brunetti a un certo punto avrebbe minacciato di andarsene perché a quanto pare Perla si sarebbe messa a piangere. Vediamo meglio cosa sarebbe accaduto.

Il fuorionda di Mirko Brunetti nella puntata di ieri del Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, mercoledì 28 febbraio, in studio era presente come sempre Mirko Brunetti. E infatti si è parlato anche di lui e Perla e della loro storia. Tra loro potrebbero esserci dei problemi a causa della presenza di Alessio Falsone, infatti durante la puntata si è parlato anche di questo rapporto tra i due inquilini.

Ovviamente Perla ha negato qualsiasi interesse dal punto di vista amoroso, dicendo che con lui ha un rapporto di amicizia come può averlo con Giuseppe. In ogni caso questo blocco ha un po’ preoccupato Mirko e in generale i fan Perletti. E forse è proprio questa cosa che ha portato lui a innervosirsi in un fuorionda, come raccontato sul web.

Pare che durante una pausa pubblicitaria Perla si sia messa a piangere e Mirko Brunetti avrebbe visto la scena. Questo avrebbe scatenato in lui un certo nervosismo portandolo a togliersi il microfono e a minacciare di andarsene. Ci avrebbe poi ripensato grazie anche alla presenza accanto a lui di Vittorio che lo avrebbe calmato e fatto ragionare. A segnalare questo è stata una ragazza presente alla puntata di ieri nel pubblico.

I fan Perletti stanno quindi parlando sul web di questa segnalazione e stanno dicendo che certe dinamiche tirate fuori dagli autori del Grande Fratello porterebbero Perla e Mirko a stare male. Ovviamente queste accuse agli autori vengono dai fan e noi le riportiamo. La redazione del GF fa il suo lavoro nel parlare in puntata di questioni che si sono viste nei giorni precedenti.