A settembre Ilary Blasi resterà a mani vuote! Per la conduttrice infatti non è prevista alcuna trasmissione sulle reti Mediaset. Per ora! Anche se….

Ilary Blasi senza programmi la prossima stagione, ma….

Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset abbiamo avuto modo di scoprire quali saranno le trasmissioni che ci terranno compagnia durante la prossima stagione televisiva. Da Temptation Island al Grande Fratello, per passare alla novità de La Talpa o la prossima Isola dei Famosi. Spazio però anche alle domande su Ilary Blasi.

La conduttrice è tornata nel corso dell’estate di Canale 5 alla conduzione di Battiti Live. Una sfida per la rete di Cologno Monzese, che ha spostato il contenuto da Italia 1 a Canale 5, ottenendo ottimi risultati. Motivo di orgoglio questo per Pier Silvio Berlusconi che, proprio ieri, alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto ha speso belle parole per Ilary Blasi e per il suo operato. Ottimo servizio svolto anche dall’intera squadra, come sottolineato dall’ad di Mediaset:

“Per quanto riguarda Ilary Blasi parto dal fatto che ieri sera era in onda. Sta ottenendo, non solo Ilary, con Battiti Live che sta vincendo in pieno la sfida di passare da Italia 1 a Canale 5. Si è trattato di una sfida vera, una doppia sfida. Un prodotto locale su Italia 1 a un prodotto nazionale su Canale 5. Tanto di cappello a chi ci lavora. Ilary sta facendo bene Battiti”.

In seguito agli elogi nei confronti di Ilary Blasi e tutti gli addetti ai lavori, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato anche che la sua intenzione è che la conduttrice sia al comando del programma anche per la prossima stagione. Ora però non ci sono progetti in vista e si valuterà. Queste le sue parole:

“Penso e spero, ma non vedo motivo per cui non sia così, ma anche la prossima edizione farà Battiti. Poi vedremo. Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei e le interessano, noi siamo felici che Ilary lavori con noi. A oggi passiamo, di fatto”.

Quindi ora come ora nessun’altra trasmissione vedrà alla guida Ilary Blasi. Ma chissà non possano esserci delle sorprese in futuro!