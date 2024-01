NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

Amici 23

Alcune settimane fa Holden è stato ripreso da Rudy Zerbi a causa delle assegnazioni delle cover. A scagliarsi contro il giovane cantante è stata anche un’ex allieva di Amici.

Ex allieva di Amici attacca Holden

Sappiamo tutti che uno degli allievi più amati di Amici 23 è di certo Holden. Fin dal primo momento il giovane artista è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, ottenendo un successo dietro l’altro. La sua Dimmi che non è un addio infatti ha registrato il miglior debutto nella storia del talent show di Maria De Filippi e solo poche ore fa ha vinto il primo Disco d’Oro. Contemporaneamente però Joseph è stato anche al centro di diverse polemiche e solo qualche settimana fa ha ricevuto un provvedimento dal suo insegnante Rudy Zerbi.

Tutto è iniziato quando Holden ha avuto da ridere sulle assegnazioni delle cover. A quel punto l’insegnante ha convocato il suo allievo e tra i due c’è stato un acceso dibattito. Il cantante infatti si è lamentato di aver avuto troppo poco tempo nella scelta dei brani e di non aver avuto a disposizione internet per studiare i testi delle canzoni.

A intervenire sui social così è stata un’ex allieva di Amici, che con un video si è scagliata contro Holden. Di chi parliamo? Nientemeno che di Corinne Marchini, che come in molti ricorderanno ha preso parte al programma nel 2006. La cantante, a oggi vocal coach, ha così criticato il comportamento di Holden, facendo notare come all’epoca non ci fossero tecnologie avanzate come quelle di oggi per la preparazione delle cover. Corinne come se non bastasse ha aggiunto: “Ma poverini! I ragazzi non hanno a disposizione internet e telefoni per pensare e scegliere delle canzoni da cantare. Ma sveglia”.

A oggi intanto Holden prosegue il suo percorso all’interno della scuola e di certo nelle prossime settimane saprà ancora stupirci.