1 Lo spoiler di Ilary Blasi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi è stata protagonista di uno spoiler nel corso della diretta. Non è la prima volta che accade, ma stavolta che sarà successo? Tutto ha avuto origine da una prova che vedeva scontrarsi Valentina Persia e Rosaria Cannavò. Nello svolgersi della sfida, però è successo qualcosa che ha portato Ilary a fare una gaffe.

Durante lo scontro tra Valentina e Rosaria c’è stato un piccolo problema tecnico. Intoppo che ha inevitabilmente portato Ilary Blasi a sconvolgere un po’ quella che era la scaletta prevista. È stato necessario infatti un po’ di tempo per sistemare tutti i pezzi utilizzati per la prova e ripeterla una seconda volta. Per non perdere tempo, nel mentre, Ilary si è collegata con Playa Imboscadissima dove è presente Beatrice Marchetti (a cui si è aggiunta ieri Francesca Lodo).

Poco dopo la presentatrice è tornata nuovamente da Valentina Persia e Rosaria Cannavò. Quest’ultima però ha avuto una resistenza di appena 15 secondi. Ed è proprio in questo momento che Ilary Blasi ha commesso uno spoiler: “A Rosaria ma ce lo potevi dì prima che duravi 5 secondi! Semo andati prima in pubblicità e poi su Playa Imboscatissima e tu chiudi tutto subito“. Fortunatamente però nessuno dei presenti sembra aver sentito ciò che ha detto, o almeno è ciò che si augura.

Lo spoiler, per come si è svolto, è stato comunque molto divertente. La spontaneità di Ilary Blasi ripaga sempre. E proprio quest’ultima di recente ha parlato di Isola dei Famosi, facendo una rivelazione…