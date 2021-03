1 Ilary Blasi parla di Parasite Island

Nonostante Tommaso Zorzi avesse appena fatto la stessa gaffe, anche Ilary Blasi si è lasciata sfuggire il segreto dell’esistenza di Parasite Island. Nel primo caso il collegamento era già chiuso, ma nel secondo era aperto e ha davvero corso il rischio di rivelarlo a tutto il cast. Andiamo, perciò, a scoprire cosa è accaduto.

I naufraghi hanno dovuto affrontare una nuova prova di abilità, vinta dal gruppo dei Buriños. Di conseguenza, perciò, Brando Giorgi ha dovuto fare a cambio con l’ultima scelta della squadra opposta. Così che Daniela Martani ha preso il posto del concorrente tra i Rafinados. Ma andiamo a scoprire ciò che ha affermato la conduttrice poco prima:

[…] E Brando, tu sei il loro premio. Sei il premio di questi vincitori. Tu farai parte dei Burinos, caro Brando. La tua vita tra i Rafinados ha avuto una breve durata come Ferdinando su l’isola Parasite Islan…”.

"Brando la tua vita nei Buriños è stata molto breve, come Ferdinando a Parasit…" Ilary!🤦🏻‍♀️ #Isola 🏝️ pic.twitter.com/H2exYkCGrv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 22, 2021

Il video, perciò, mostra Ilary Blasi spoilerare la presenza di Parasite Island. Non è riuscita a fermarsi in tempo e la frase risulta quasi completa. Per fortuna, però, nessuno pare avere sentito quello che ha detto. Infatti, di solito, c’è un ritardo nelle comunicazioni dall’Italia all’Honduras e l’audio non si sente molto bene alcune volte. Questo potrebbe averla salvata da una gaffe clamorosa.

