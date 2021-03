1 Tommaso Zorzi ha quasi parlato di Parasite Island

Tommaso Zorzi, nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi ha quasi spoilerato l’esistenza di Parasite Island ai naufraghi. Loro, infatti, non devono assolutamente sapere di questa parte in cui sono presenti Fariba e Ubaldo insieme a Marco Maddaloni. Devono, quindi, credere che gli eliminati diranno addio al programma, ma in realtà vengono messi di fronte a una scelta, restare o tornare a casa. Ma come è avvenuta la quasi gaffe dell’influencer?

Il tutto ha avuto inizio poco dopo l’annuncio dei risultati della nuova nomination. Al televoto, infatti, erano andati Angela Melillo e Akash. Con oltre il 70% delle preferenze, perciò, quest’ultimo ha dovuto salutare i suoi compagni di squadra. Subito dopo, però, l’opinionista dice quello che non avrebbe mai dovuto dire: “Speriamo che rimanga a Parasite Island. Speriamo che accetti di rimanere a Parasite Island“.

Come possiamo vedere dal video qui sopra, però, Tommaso Zorzi si è immediatamente accorto del quasi spoiler circa Parasite Island. Ha messo, infatti, una mano davanti alla bocca con aria preoccupata. Ilary, perciò, ha dovuto accertarsi che il collegamento fosse spento e per fortuna era così. Nessuno dei concorrenti ha sentito le parole dell’influencer e il segreto rimarrà tale. Nessun danno è stato fatto. Questo momento, inoltre, ha ricordato a molti quanto successo a Mara Venier in una delle passate edizioni.

Godiamoci, quindi, il resto della puntata de L’Isola dei Famosi e aspettiamo di scoprire cosa deciderà Akash e quali saranno i nuovi naufraghi in nomination.