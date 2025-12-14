Divorzio da Totti non ancora definitivo, ma si parla già di nozze a giugno: cosa sappiamo

Ilary Blasi e le voci di matrimonio: cosa sta succedendo davvero

Ilary Blasi è di nuovo al centro del gossip, ma questa volta il racconto sembra correre più veloce dei fatti. Si è diffusa con insistenza una voce: la conduttrice sarebbe pronta a sposare Bastian Muller, il compagno con cui fa coppia fissa da circa tre anni. Addirittura, circola una data precisa e una location suggestiva. Di certo è originale decidere la data delle seconde nozze quando non si è ancora ottenuto il definitivo divorzio dalle prime.

Il nodo centrale: il divorzio da Francesco Totti

Il punto cruciale resta uno solo: Ilary Blasi non è ancora legalmente divorziata da Francesco Totti.

L’udienza decisiva per la fine ufficiale del matrimonio è fissata per il 21 marzo 2026. Anticipare data e cerimonia prima della conclusione formale del divorzio appare, quantomeno, prematuro. Non è nemmeno certo che proprio quell’udienza sancirà il divorzio definitivo: nel diritto di famiglia, come noto, i tempi possono allungarsi.

Le indiscrezioni: nozze a giugno a Ischia

Secondo alcune voci di corridoio, mai confermate ufficialmente, Ilary Blasi e Bastian Muller avrebbero già immaginato le nozze per il 6 giugno, con Ischia come cornice. Per ora, però, il tempo della realtà sembra chiedere ancora pazienza: tra atti legali non conclusi e silenzi scelti con cura, l’unica certezza resta una storia che procede a vele spiegate.