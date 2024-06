NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

Ilary Blasi

Stando a quanto si mormora, Ilary Blasi starebbe girando in gran segreto la seconda parte del docufilm Unica, che dovrebbe andare in onda sempre su Netflix.

Ilary Blasi torna con Unica 2?

Sono ormai trascorsi due anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento la conduttrice e l’ex Capitano della Roma hanno iniziato a darsi battaglia e attualmente è in corso la causa legale per il divorzio. Pochi mesi fa come se non bastasse la presentatrice ha anche rilasciato il docufilm Unica, disponibile su Netflix, nel quale per la prima volta ha raccontato la sua verità sulla rottura con Totti, partendo dalla crisi, fino ad arrivare alla scoperta del tradimento e alla separazione. Il lungometraggio ha avuto senza dubbio un ottimo successo e per giorni in rete non si è parlato d’altro.

Adesso, stando alle indiscrezioni, arriva la notizia che tutti stavamo aspettando. Stando a quanto rivela Dagospia, sembrerebbe che attualmente la Blasi stia girando in gran segreto la seconda parte di Unica, che dovrebbe essere rilasciato sempre sulla nota piattaforma streaming.

Secondo Today, le riprese si starebbero girando a Ponza. A produrre il docufilm dovrebbe essere sempre Banijay Italia. Questo quanto si legge in merito: “Fonti presenti sull’isola hanno riferito a Today che insieme a Ilary non c’erano solo sua sorella Melory, l’amica Giorgia Lillo Lori e altre due care amiche, ma anche un’intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici. Lavoro ‘top secret’ si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato”.

Pare dunque che prossimamente su Netflix potrebbe arrivare la seconda parte di Unica. Ma che altro racconterà dunque la Blasi? Non resta che attendere per scoprirlo.