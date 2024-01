Ilary Blasi riceve un Tapiro da Striscia e glissa una domanda sull’uomo dei caffè, Cristiano Iovino

NEWS

Andrea Sanna | 31 Gennaio 2024

Ilary Blasi

Stasera durante la puntata di Striscia la Notizia Ilary Blasi ha ricevuto un nuovo Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli. L’inviato le ha posto una domanda su Cristiano Iovino, l’ormai famoso uomo dei caffè. Ma come avrà risposto lei?

Il Tapiro a Ilary Blasi

Striscia La Notizia questa sera su Canale 5 ha mandato in onda un servizio dedicato alla consegna del Tapiro d’Oro a Ilary Blasi. Valerio Staffelli l’ha dunque intercettata per farci quattro chiacchiere e capire qualcosa di più a proposito del botta e risposta a distanza tra la conduttrice e Cristiano Iovino.

Sul suo docufilm Unica presente su Netflix, così come da Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha confermato che con il personal trainer ci sarebbe stato solo un caffè. Cristiano Iovino, invece, in un’intervista a Il Messaggero ha parlato di “frequentazione intima”. Ma come avrà voluto rispondere Ilary stavolta?

Davanti alle telecamere di Striscia La Notizia Ilary Blasi ha preferito tagliare corto e glissare la domanda. L’inviato ha sottolineato come le due versioni dei fatti non coincidano e come, di conseguenza ci sarebbero dei nodi irrisolti sulla faccenda. A quel punto la presentatrice ha preferito non dilungarsi, facendo riferimento a un processo in corso: “Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso”.

Con queste parole dunque Ilary Blasi per quanto abbia accettato e gradito il Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia, ha preferito non addentrarsi troppo nella vicenda in questione. Come detto in diverse occasioni, anche a Il Corriere della Sera, la presentatrice ha ribadito che la sua verità resta quella che ha sempre raccontato.

Così quindi Ilary Blasi ha risposto alla curiosità di Striscia la Notizia e difficilmente aggiungerà dell’altro. Come risponderà ora Cristiano Iovino a queste sue dichiarazioni? Per il momento ha preferito il silenzio ma non è escluso possa tornare a dire la sua.