Ilary Blasi via da Roma con i figli, c’entra Silvia Toffanin: il rumor

1 Ilary Blasi lascia Roma?

La vita di Ilary Blasi potrebbe cambiare totalmente dopo la separazione da Francesco Totti. Sì perché se all’inizio sembrava che lei dovesse rimanere nella loro villa di Roma con i figli, adesso lo scenario cambia. Si vocifera, infatti, che la nota conduttrice Mediaset possa abbandonare la capitale, ovviamente insieme ai figli.

A lanciare la notizia (che specifichiamo essere al momento solo un rumor) è il settimanale Nuovo TV. Il giornale, parlando della separazione più chicchierata del momento, racconta del futuro di Ilary. E scrive: “starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli. A pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c’è il quartier generale di Mediaset”.

Come sappiamo la Blasi è una delle conduttrici più importanti di Mediaset e da anni, soprattutto nel periodo della conduzione dell’Isola dei famosi, fa da pendolare tra Roma e Milano. Spesso i fan l’anno trovata alla stazione il giorno successivo alla diretta del reality. Considerando quindi il luogo di lavoro, è possibile che scelga di abitare a Milano così da evitare continui viaggi e spostamenti.

Ma non ci sarebbe solo la nuova edizione dell’Isola dei famosi, prevista per la primavera del 2023, a spingere Ilary Blasi a lasciare Roma per il capoluogo lombardo. Su questa decisione potrebbe avere un ruolo fondamentale anche Silvia Toffanin. Ecco cosa sappiamo…