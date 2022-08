1 Il gelido incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Protagonisti assoluti di questa rovente estate sono senza dubbio Ilary Blasi e Francesco Totti. Lo scorso mese infatti la conduttrice e l’ex Capitano della Roma hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 20 anni di vita insieme. Attualmente i due sembrerebbero aver voltato pagina e numerose sono le indiscrezioni che li hanno coinvolti. Pare infatti che proprio Totti abbia una nuova compagna, con la quale avrebbe intenzione di trascorrere questo nuovo capitolo della sua vita. La Blasi invece, per sfuggire al caos mediatico, è corsa in Tanzania con i suoi tre figli, dove ha passato alcuni giorni in relax, per evitare i paparazzi. Tornata in Italia Ilary è fuggita di corsa a Sabaudia, nella casa in cui ha trascorso tutte le estati insieme alla sua famiglia.

Adesso però è ora per la presentatrice di tornare a Roma. Poco prima di lasciare la sua residenza estiva tuttavia sembrerebbe che la Blasi abbia incrociato Francesco Totti, giunto a Sabaudia per trascorrere a sua volta dei giorni in relax. Stando a quello che riporta Il Corriere della Sera però sembrerebbe che l’incontro tra i due sia stato gelido!

Sempre secondo quello che si legge sulla nota testata, pare che Ilary Blasi e Francesco Totti si salutati velocemente, si sarebbero scambiati le chiavi di casa e si sarebbero salutati con un freddo “arrivederci”. Sempre secondo le indiscrezioni l’ex Capitano della Roma dovrebbe rimanere a Sabaudia con i suoi figli e i domestici fino a Ferragosto, e che il primogenito Cristian farà avanti e indietro per via degli impegni con l’Under 18 della Roma.

In questi giorni nel mentre a parlare sono stati anche alcuni amici di Ilary, che hanno svelato come mai in queste settimane è così attiva sui social. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.