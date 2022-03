1 La risposta di Ilary Blasi a Simona Ventura

Qualche tempo fa abbiamo parlato della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il calciatore ha fatto delle Stories all’interno delle quali ha smentito a parole tutto questo. La conduttrice, invece, ha mostrato la famiglia a tavola tutta insieme. Poco prima, però, a commentare la situazione ci ha pensato anche Simona Ventura. Quest’ultima ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae la coppia e nella descrizione ha scritto:

“Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni.

Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna“.

Ilary Blasi non aveva ancora mai replicato, ma lo ha fatto di recente in un’intervista con Il Fatto Quotidiano, come riporta anche Gossip e TV: “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh“. Non molto tempo addietro la presentatrice ha spiegato in che modo, secondo lei, è scoppiato il gossip su questa tanto chiacchierata e presunta crisi con il marito…