Quasi un mese fa Francesco Totti aveva rilasciato una lunghissima intervista nella quale ha raccontato della fine del matrimonio con Ilary Blasi. Ha svelato diversi dettagli dal suo punto di vista e ha fatto una rivelazione inaspettata. Ha detto, infatti, che la conduttrice gli avrebbe rubato degli orologi Rolex:

Ilary con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio. Ma non c’è stato verso. E non è finita. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi.