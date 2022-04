Parla l’avvocato di Ilona Staller

Ilona Staller, alias Cicciolina, è senza dubbio una protagonista amatissima di quest’ultima Isola dei Famosi. In studio in ogni puntata, a farle da supporto mentre lei è in Honduras, c’è il suo caro amico e avvocato Luca Di Carlo. Tra loro un’intensa amicizia e lui le sarebbe stato accanto non solo lei momenti felici, ma anche in quelli più cupi. Uno di questi riguarda suo figlio.

L’attrice, infatti, si trova a dover vivere lontana dal figlio Ludwig, avuto insieme all’artista americano Jeff Koons. La stessa Ilona Staller ha raccontato quanto accaduto a L’Isola dei Famosi, spiegando che per stare insieme a lui è arrivata a rapirlo per trasferirsi prima in Ungheria e poi nel nostro Paese.

E, come dicevamo, proprio Luca Di Carlo le è stato accanto. Lui si è preso cura di lei quando, come raccolto da Biccy, la Corte Suprema di New York emise un risarcimento da 8 milioni di dollari e un ordine di arresto per sottrazione di minore. L’avvocato e amico di Ilona Staller ha spiegato che purtroppo il tutto è valido ancora oggi, sebbene la sentenza abbia assolto l’attrice: “Purtroppo a New York non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata abbia pienamente assolto Ilona”.

Questo quanto raccontato dall’amico e avvocato di Ilona Staller nell’intervista rilasciata a Nuovo. Ovviamente Novella2000.it si rende disponibile nel caso Ilona o il suo legale vogliano rilasciare delucidazioni ulteriori a riguardo.

