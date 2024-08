In queste ore in rete sta circolando una foto di Imane Khelif con tanto di guantoni in copertina su Vogue Algeria. Ma qual è la verità dietro questo scatto? Ecco cosa sappiamo in merito.

La verità sulla copertina con Imane Khelif

Nell’ultimo mese si è fatto un gran parlare di Imane Khelif. La campionessa olimpica, che ai Giochi di Parigi ha vinto la medaglia d’Oro, è infatti finita al centro di una lunga polemica e in rete si è detto molto sul suo conto. Il mondo intero nel frattempo si è letteralmente diviso e mentre in tanti hanno attaccato la pugile, con commenti anche indegni, moltissimi altri sono scesi in prima linea per prendere le parti dell’atleta. Imane dal suo canto, dopo la fine delle Olimpiadi, ha rotto per la prima volta il silenzio e ha deciso di procedere per vie legali a seguito degli attacchi di cyberbullismo ricevuti.

La Khelif allo stesso tempo ha festeggiato l’Oro portato a casa e in merito a questo importante traguardo ha affermato: “Sono molto felice. Per otto anni questo è stato il mio sogno o ora sono una campionessa olimpica e vincitrice di una medaglia d’oro. Ho lavorato per otto anni, senza dormire”.

In queste ore intanto la campionessa è tornata al centro dell’attenzione. In rete ha iniziato infatti a girare una foto di Imane Khelif in copertina su Vogue Arabia, con tanto di abiti tradizionali algerini e guantoni. A quel punto in molti si sono messi alla ricerca della rivista, che tuttavia però non esiste. Il celebre magazine di moda infatti non ha una pubblicazione in Algeria e anche gli scatti diventati virali non sono reali. La copertina è stata realizzata con Photoshop e Procreate dal designer Cheikh Boumsersseb, che ha creato diverse opere della pugile.

Di certo però queste immagini negli ultimi giorni stanno facendo discutere il web e senza dubbio hanno conquistato gli utenti.