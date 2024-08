Termina con una piccola disavventura la vacanza in Costa Smeralda di Fedez. Il rapper è stato infatti multato per aver parcheggiato il suo quad su un marciapiede. Sui social nel mentre arriva la simpatica reazione.

La reazione di Fedez

Agosto volge al termine, così come le vacanze in Costa Smeralda di Fedez. In queste settimane infatti il rapper si è goduto dei giorni fatti di relax, divertimento e anche tanto lavoro, in compagnia dei genitori, dei figli Leone e Vittoria e di qualche amico. Adesso però per il cantante è tempo di rientrare a Milano e proprio oggi Federico sta facendo ritorno a casa. Tuttavia il soggiorno sardo dell’artista meneghino è terminato con una piccola disavventura che ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, Carlo Conti vorrebbe Alessia Marcuzzi al Festival

Tutto è iniziato quando il cantante ha rivelato ai suoi follower su Instagram di essersi beccato una multa di 60 euro dopo che suo padre ha parcheggiato il quad sul marciapiede. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione divertita e ironica del rapper, che ha affermato: “Posso indignarmi? Questo parcheggio è quasi perfetto”.

Fedez multato in Costa Smeralda pic.twitter.com/zdmaGi5knk — disagiotv (@disagio_tv) August 31, 2024

Nonostante la piccola disavventura però Fedez ha avuto modo di godersi una vacanza splendida in Sardegna e di trascorrere del tempo insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Adesso per i due bambini è tempo di tornare tra le braccia di mamma Chiara Ferragni, che a sua volta in queste ore ha fatto rientro a Milano.

Nel frattempo Federico continua a dedicarsi incessantemente alla sua carriera e a breve verrà rilasciato il singolo Di Caprio, di cui si sta tanto discutendo di recente. Proprio qualche ora fa il cantante ha spoilerato il brano, che promette di far parlare il web e non solo. Ma quali altre sorprese ci riserverà il rapper? Non resta che attendere per scoprirlo.