L’inarrestabile Dayanna Visconti tra musica latina e spettacolo

Cantante internazionale

No quiero amor è il nuovo singolo di Dayanna Visconti, estrosa, eclettica e disinibita artista latina di origine colombiana.

Nata a Baranquilla, Dayanna è una cantautrice dallo stile raffinato, interpretativo e ricercato che ben rappresenta il suo essere un’artista originale, versatile e spettacolare.

Da molti considerata una diva del techno reggaeton, proprio in questi mesi Dayanna Visconti sta promuovendo il suo nuovo album dal titolo Otra de mi.

Grande il successo che i suoi brani stanno riscuotendo soprattutto in Spagna e nell’America Latina. Da anni, però, la cantante si batte anche per il riconoscimento dei diritti transessuali. Dayanna è infatti presidentessa dell’associazione culturale Afrodita Differentclubrome e attivista transgender in Italia e Spagna. Qui collabora con una band folcloristica che ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’inclusione delle comunità LGBTQ+.

Dayanna Visconti oggi

Dopo le numerose esperienze artistiche vissute in questi ultimi anni in svariate capitali europee, Dayanna Visconti sceglie infine di fermarsi a Roma. È qui che attualmente vive e la conoscono tutti come La Dea Afrodita della notte e della movida. E molti sono ormai gli spettacoli musicali e circensi dal forte impatto artistico e i live show in cui ha affiancato il deejay francese di fama mondiale Bob Sinclar.

Davvero vasta è, infatti, la discografia musicale dell’artista italo-latina. Note moderne che esprimono il desiderio di raggiungere una meta e per le quali si è trasformata anche in imprenditrice, autoproducendosi con la sua omonima casa discografica, Dayanna Visconti Music.

Tutti i suoi brani e i suoi successi musicali sono ascoltabili su YouTube e Spotify.

Fra i tanti, ricordiamo la hit Zumbalo, della scorsa estate, che ha riscosso numerosi consensi in Messico, e Coming Out (entrambi del 2021) presentato all’ultimo Pride di Napoli come omaggio a una coppia gay. L’album Pegate e il singolo One Shot (2019). De mujer a mujer (2018). L’album Locuras (2017), da cui sono stati tratti i brani Para que voler, Seduceme, Un beso de tu boca, No es tarde, Loca por ti, Como yo nadie e Te amado. E infine i singoli Que calor (2014) e Libertate (2013).

Costantemente circondata da un ricco, creativo e dinamico cast artistico, Dayanna Visconti tiene a ringraziare di cuore ogni suo collaboratore e i tanti fan per l’immenso supporto.

a cura di Mattia Pagliarulo

Novella 2000 © riproduzione riservata.