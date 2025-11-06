Negli ultimi anni il mondo della naturopatia è in crescita e accessibile a tutti ed è proprio quella la mission…

Negli ultimi anni il mondo della naturopatia è in crescita e accessibile a tutti ed è proprio quella la mission della mia erboristeria Zenzero&Cannella». Parola di Alessandra Marzi naturopata titolare di questa erboristeria che spopola sui social con i suoi consigli a punto tale da scrivere un libro, I miei giorni nella bottega Zenzero&Cannella, che sarà presentato il prossimo 15 novembre alla Mondadori di Napoli al Vomero, evento organizzato dalla B&G Art Event Communication.

Alessandra come nasce la sua erboristeria Zenzero&Cannella?

«Da una grande curiosità verso tutto ciò che è naturale e dal desiderio di aiutare le persone a ritrovare equilibrio e benessere in modo semplice, partendo da dentro. Ho iniziato studiando naturopatia e sperimentando su di me quanto piccoli gesti quotidiani, se fatti con costanza, possano cambiare davvero la qualità della vita. Da lì è nato tutto: i percorsi, gli integratori, e la voglia di accompagnare chi mi segue in un vero viaggio verso il proprio benessere».

Quali potrebbero essere i suoi punti migliori?

«Credo che la mia forza stia nella capacità di unire la conoscenza scientifica degli integratori alla parte più umana e quotidiana del benessere. Mi piace spiegare in modo chiaro, senza tecnicismi, e proporre soluzioni pratiche, reali, che ogni donna può integrare facilmente nella propria routine. E poi, forse, nel fatto che sono autentica: quello che consiglio è sempre ciò che faccio anche io».

La sua mission?

«Aiutare le donne a tornare al centro della propria vita, a prendersi cura di sé senza sensi di colpa, scoprendo che sentirsi bene non è un lusso ma un diritto. La mia mission è rendere la cura naturale accessibile, semplice e piacevole, perché il benessere parte da gesti piccoli ma costanti».

È entrata con simpatia e competenza nelle case degli italiani: sente questa responsabilità?

«Sì e con tanta gratitudine. Quando una donna mi scrive dicendo che grazie ai miei consigli ha ritrovato energia, leggerezza o fiducia nel suo corpo, capisco quanto sia importante questo legame. È una responsabilità bella, che mi spinge ogni giorno a dare il meglio, a comunicare con onestà e a scegliere solo prodotti e percorsi in cui credo davvero».

Il prodotto che consiglia per tutte le età?

«Senza dubbio Clale. È il mio prodotto del cuore e anche quello più amato da chi mi segue. Ha avuto un successo incredibile: tutte mi scrivono che non riescono più a farne a meno perché si sentono meglio, più leggere, più in forma. È il prodotto che rappresenta meglio la mia filosofia: semplicità, efficacia e risultati reali che si sentono ogni giorno».

Quello invece per le donne più adulte, che affrontano gli effetti indesiderati della menopausa?

«Senza dubbio Morgana. È un integratore che ho voluto fortemente perché la menopausa non deve essere vissuta come una fine, ma come una trasformazione potente. Morgana aiuta ad affrontarla con equilibrio, riducendo i fastidi e restituendo energia e serenità. È un alleato prezioso per riscoprirsi donne forti e luminose, anche in questa nuova fase della vita».

Ha scritto anche un libro. Come è nata questa idea?

«I miei giorni nella Bottega Zenzero&Cannella è nato dal desiderio di condividere la mia quotidianità, i pensieri e le piccole abitudini che rendono speciale la vita di ogni giorno. Volevo far entrare le lettrici nella mia “bottega ideale”, dove profumi, emozioni e rimedi naturali si intrecciano. È un libro che nasce dal cuore, dall’amore per le cose semplici e autentiche».

Perché dovrebbero acquistare il suo libro?

«Perché non è solo da leggere, ma da vivere… I miei giorni nella Bottega Zenzero & Cannella è un invito a rallentare, a ritrovare il contatto con sé stesse e con la natura. Dentro ci sono riflessioni, piccoli rituali di benessere e consigli che fanno bene al corpo ma anche all’anima. Chi lo ha già letto mi dice che è come aprire una finestra su un mondo più dolce e accogliente, dove ogni pagina profuma di calma e ispirazione».

Lo presenterà a Napoli il 15 novembre alla libreria Mondadori al Vomero.

«Sì,e non vedo l’ora! Napoli è una città che amo profondamente, per la sua energia e la sua accoglienza. Sarà un momento speciale per incontrare di persona tante donne che mi seguono da tempo e condividere con loro non solo il libro, ma anche un po’ di quella magia che nasce quando ci si sente parte di qualcosa di vero. Anzi ne approfitto per invitare tutte le persone che si trovano in zona alla libreria Mondadori Point in via Onofrio Fragnito, 64. Invece la mia erboristeria Zenzero &Cannella si trova a Roma, in via Della Giustiniana 154 E».